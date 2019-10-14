Сирийский флаг подняли над госучреждениями в городах Хасеке и Камышли

Сирийский флаг подняли над государственными учреждениями в городах Хасеке и Камышли, которые ранее контролировали курдские боевики, передают в понедельник, 14 октября, местные СМИ. Ранее официальный представитель курдских властей на севере САР Бадран Джиа Курд сообщил, что курдские радикалы заключили предварительное военное соглашение с сирийскими властями.

Сирийская арабская армия развернула войска у границы с Турцией. Анкара проводит антитеррористическую военную операцию «Источник мира», чтобы не только защитить мирных жителей от курдских радикалов и террористов, которые остались в регионе, но и достичь мира, прежде всего, вдоль турецко-сирийской границы.

Также жители провинции Дейр-эз-Зор вышли на митинг против оккупации курдскими боевиками. По их словам, боевики насильно вербовали молодых людей в боевые отряды, закрывали сирийский государственные школы и запрещали детям изучать родной язык и культуру.