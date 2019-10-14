Saudi Aramco и «Газпром нефть» подписали меморандум о взаимопонимании

Представители саудовской энергетической компании Saudi Aramco и российской «Газпром нефть» в понедельник, 14 октября, подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония подписания документа состоялась на полях инвестиционного форума РФ и Саудовской Аравии, который организовали Российский фонд прямых инвестиций, SAGIA и SCISP в рамках государственного визита президента Владимира Путина в королевство​​​.

Также представители Saudi Aramco подписали меморандумы о взаимопонимании с другими российскими предприятиями, среди них Трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, Ангара Сервис, Техновек, Интегра и группа компаний INTRATOOL. Накануне визитов в Саудовскую Аравию и ОАЭ Президент ответил на вопросы корреспондентов телеканалов Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic https://t.co/6pqZoUSa1i pic.twitter.com/Sn1XyV0oq0 — Президент России (@KremlinRussia) 13 октября 2019 г.