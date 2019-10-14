Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Неизвестный попытался вскрыть банкомат с помощью лопаты в центре Москвы

Неизвестный попытался вскрыть банкомат с помощью лопаты в центре Москвы

 Глава МИД Японии посетит Россию до конца 2019 года

Глава МИД Японии посетит Россию до конца 2019 года
Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня
Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

 Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж
Неизвестный попытался вскрыть банкомат с помощью лопаты в центре Москвы

Неизвестный попытался вскрыть банкомат с помощью лопаты в центре Москвы

 Глава МИД Японии посетит Россию до конца 2019 года

Глава МИД Японии посетит Россию до конца 2019 года
Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня
Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

Эрдоган предложил НАТО сделать выбор между Турцией и террористами Сирии

 Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж

Подразделения сирийской Республиканской Гвардии вошли в Манбидж
11:13   14 Октября 2019
Россия

Saudi Aramco и «Газпром нефть» подписали меморандум о взаимопонимании

Saudi Aramco и «Газпром нефть» подписали меморандум о взаимопонимании

Представители саудовской энергетической компании Saudi Aramco и российской «Газпром нефть» в понедельник, 14 октября, подписали меморандум о взаимопонимании. Церемония подписания документа состоялась на полях инвестиционного форума РФ и Саудовской Аравии, который организовали Российский фонд прямых инвестиций, SAGIA и SCISP в рамках государственного визита президента Владимира Путина в королевство​​​.

Также представители Saudi Aramco подписали меморандумы о взаимопонимании с другими российскими предприятиями, среди них Трубная металлургическая компания, Челябинский трубопрокатный завод, Ангара Сервис, Техновек, Интегра и группа компаний INTRATOOL.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #саудовская аравия #газпром нефть #saudi aramco

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...