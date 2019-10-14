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11:40   14 Октября 2019
Весь мир

Франция вслед за США отводит свои силы из Сирии

Франция вслед за США отводит свои силы из Сирии

Меры по обеспечению безопасности французского военного и гражданского персонала в Сирии будут приняты в самое ближайшее время.

Об этом в понедельник заявили в Елисейском дворце, опубликовав соответствующее сообщение в сети микроблогов Twitter.

«В ближайшие часы будут приняты меры для обеспечения безопасности французского военного и гражданского персонала, присутствующего в этом районе», - говорится в опубликованном сообщении.

 

Напомним, после того, как 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале антитеррористической военной операции в северных приграничных районах Сирии, Вашингтон сообщи об отводе своих сил из данного региона, чтобы не мешать Анкаре.

Как пояснил Эрдоган, целью турецкой операции «Источник мира» является создание 30-35-километровой зоны безопасности на территориях, которые ранее по договоренности с террористами ИГ* (запрещенной в РФ организации) заняли курдские радикалы на восточном берегу Евфрата. Курды, несмотря на то, что сами заявляли о намерении бороться с ИГ*, на самом деле, были заинтересованы в захвате стратегически важных районов в богатой нефтью восточной части Сирии, заняв которые, они начали оказывать давление на местное преимущественно арабо-сунитское население.

Глава Пентагона Марк Эспер, комментируя заявление Эрдогана о начале операции в северо-восточной части Сирии, заявил о том, что США приняли решение вывести из Сирии дополнительно тысячу военнослужащих, которые в ходе турецкого наступления в западном и южном направлении, могли бы оказаться в «ужасной ситуации».

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Автор: Александр Люблинский
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