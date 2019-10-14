СК провел обыски у тех, кто нападал на полицейских во время беспорядков в Москве

Сотрудники СК РФ после проведения обысков у фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, посвященного серии летних протестов в столице, задержали одного из координаторов беспорядков — Дэнни Кулинича.

СК РФ после проведения обыска задержан один из координаторов беспорядков во время массовых акций в Москве 27 июля Дэнни Кулинич pic.twitter.com/MSScrPFzXV — Актуальная Политика (@Current_policy) October 14, 2019

Также правоохранители с обысками пришли к Владимиру Емельянову, Максиму Мартинцеву, Егору Лесных, Андрею Баршаю. Все они участники летних беспорядков в Москве, посвященных кампании «оппозиции» по допуску кандидатов с поддельными подписями за выдвижение.

Большинство из тех, у кого провели обыски, имеет отношение к применению силы к стражам порядка во время незаконных митингов: Емельянов ударил полицейского, Лесных также на полицию напал, а Баршай в спину толкал правоохранителя. Исключение - лишь Кулинич, он координировал беспорядки.

Схему организации беспорядков расписал телеканал НТВ в расследовании «Организованная протестность», в том числе и роль дебоширов, пытающихся спровоцировать полицию на применение силы. Организовывать протесты так, чтобы силовики не смогли никого задержать, «оппозицию» учили на Западе и в США. По совету «доброжелателей» кураторы призывали митингующих скандировать «мы идем гулять», чтобы показать непричастность к незаконной акции, но на самом деле продолжать дестабилизировать обстановку. В фильме также перечислены и другие способы.

Ранее о том, что нападавших на полицию найдут, выражал в беседе с «Политикой Сегодня» экс-руководитель информотдела криминальной милиции Санкт-Петербурга и криминальный журналист Анатолий Штомпель.