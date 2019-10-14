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12:59   14 Октября 2019
Россия

СК провел обыски у тех, кто нападал на полицейских во время беспорядков в Москве

СК провел обыски у тех, кто нападал на полицейских во время беспорядков в Москве

Сотрудники СК РФ после проведения обысков у фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, посвященного серии летних протестов в столице, задержали одного из координаторов беспорядков — Дэнни Кулинича.

Также правоохранители с обысками пришли к Владимиру Емельянову, Максиму Мартинцеву, Егору Лесных, Андрею Баршаю. Все они участники летних беспорядков в Москве, посвященных кампании «оппозиции» по допуску кандидатов с поддельными подписями за выдвижение.

Большинство из тех, у кого провели обыски, имеет отношение к применению силы к стражам порядка во время незаконных митингов: Емельянов ударил полицейского, Лесных также на полицию напал, а Баршай в спину толкал правоохранителя. Исключение - лишь Кулинич, он координировал беспорядки.

СК провел обыски у фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Схему организации беспорядков расписал телеканал НТВ в расследовании «Организованная протестность», в том числе и роль дебоширов, пытающихся спровоцировать полицию на применение силы. Организовывать протесты так, чтобы силовики не смогли никого задержать, «оппозицию» учили на Западе и в США. По совету «доброжелателей» кураторы призывали митингующих скандировать «мы идем гулять», чтобы показать непричастность к незаконной акции, но на самом деле продолжать дестабилизировать обстановку. В фильме также перечислены и другие способы.

Ранее о том, что нападавших на полицию найдут, выражал в беседе с «Политикой Сегодня» экс-руководитель информотдела криминальной милиции Санкт-Петербурга и криминальный журналист Анатолий Штомпель.

«Надеюсь, что они понесут ответственность за свое поведение, поскольку оно подвергает опасности жизни многих людей. Такое поведение — анархия. Нет ничего страшнее анархии», — отметил Штомпель.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #оппозиция #политика #общество #протесты #митинги

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