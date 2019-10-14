Курдские радикалы заключили предварительное военное соглашение с властями Сирии. Об этом заявил официальный представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа Курд.

По словам Бадрана Джиа Курда, правительственные войска Сирии (САА) займут приграничные территории на северо-востоке страны от Манбиджа до Эль-Маликии.

Ранее стало известно, что сирийская арабская армия развернула войска неподалеку от границ с Турцией. Турция проводит антитеррористическую военную операцию «Источник мира» против курдских радикалов и оставшихся в регионе террористов. Армия Турции планирует уничтожить террористический коридор на границе с Сирией.

Сирийская армия намерена защитить население на фоне операции армии Турции, сообщило накануне министерство обороны САР. Жители провинции Дейр-эз-Зор вышли на митинг против оккупации курдскими боевиками.