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11:04   14 Октября 2019
Весь мир

Курдские радикалы заключили предварительное военное соглашение с властями Сирии

Курдские радикалы заключили предварительное военное соглашение с властями Сирии

Курдские радикалы заключили предварительное военное соглашение с властями Сирии. Об этом заявил официальный представитель курдских властей на севере Сирии Бадран Джиа Курд. 

По словам Бадрана Джиа Курда, правительственные войска Сирии (САА) займут приграничные территории на северо-востоке страны от  Манбиджа до Эль-Маликии. 

Ранее стало известно, что сирийская арабская армия развернула войска неподалеку от границ с Турцией. Турция проводит антитеррористическую военную операцию «Источник мира» против курдских радикалов и оставшихся в регионе террористов. Армия Турции планирует уничтожить террористический коридор на границе с Сирией.

Сирийская армия намерена защитить население на фоне операции армии Турции, сообщило накануне министерство обороны САР. Жители провинции Дейр-эз-Зор вышли на митинг против оккупации курдскими боевиками.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #политика #весь мир

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