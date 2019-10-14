Патрушев обсудит вопросы безопасности с представителями БРИКС на встрече в Бразилии

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев посетит Бразилию 17-18 октября, где примет участие во встрече представителей стран БРИКС. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о ежегодной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, стран БРИКС. Также в ходе своего визита Патрушев встретится с бразильскими коллегами в городе Бразилиа на консультациях по вопросам безопасности.

Ранее сообщалось, что 15-16 октября Патрушев посетит Кубу. Основной темой визита станут вопросы региональной и международной безопасности, а также взаимодействие России и Кубы по линии правоохранительных органов, военных ведомств и спецслужб.