Военная операция «Источник мира» на севере Сирии продолжится до конца

Операция турецких ВС «Источник мира», начавшаяся 9 октября на северо-востоке Сирии, продолжится вплоть до достижения поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По словам Калына, после начала военной операции против курдских вооруженных формирований, Турции угрожают санкциями.

«Те, кто игнорировал гибель тысяч мирных жителей в ходе атак на Мосул, Ракку и Дейр-эз-Зор, сегодня в панике призывают прекратить операцию «Источник мира», угрожают Турции санкциями. Мы не остановимся вплоть до достижения поставленных задач!», - заявил Калын в Twitter.

Сегодня сообщалось, что Сирийская Арабская Армия развернула свои войска недалеко от турецких границ — в населенном пункте Телль-Тамер.

Напомним, в среду турецкое руководство объявило о начале военной операции «Источник мира» в северо-восточной части Сирии. По словам главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, операция направлена против курдских формирований — запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и «Сил демократической Сирии». Также целью турецких военных стали и сохранившиеся в регионе сторонники запрещенной в РФ ИГ*.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории России.