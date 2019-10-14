Власти Владивостока по примеру Москвы начали убирать незаконную рекламу в городе. Как передает пресс-служба мэрии города, за последнее время более семи десятков нелегальных рекламных конструкций убрали с улиц Владивостока.

Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Владивосток по внешнему виду остался «в девяностых», поэтому город необходимо привести в порядок по примеру российской столицы. Он отметил, что властям нужно собрать предложения от горожан и установить контрольные сроки, когда необходимо полностью прибрать город. По его словам, нужно убрать также незаконно установленные ларьки.

Сейчас в городе активно снимают баннеры, афиши, а также указатели, которые в свое время были незаконно установлены. По мнению властей, вся ненужная реклама портит облик Владивостока и засоряет город, путает пешеходов и автомобилистов.

В начале октября Юрий Трутнев потребовал решить проблему парковок во Владивостоке.