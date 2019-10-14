Жертвами тайфуна в Японии стали 47 человек

Количество погибших после тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 47 человек. Пропавшими без вести числятся еще 15. Об этом 14 октября сообщает агентство Киодо.

Ранее сообщалось, что в результате тропического циклона погибли 39 человек, а пострадали около 200.

Тайфун «Хагибис» прошелся по японскому острову Хонсю в районе Идзу вечером 12 октября. Отмечается, что в центре тайфуна давление составляло 945 гектопаскалей, а сила ветра могла достичь до 45 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик. По информации СМИ, более 130 тысяч домов остались без водоснабжения и еще около 100 тысяч без электричества.

Кроме этого, тайфун спровоцировал оползни, выход из берегов двух десятков рек, а также затопление обширных районов окрестностей от Токио до Ниигаты, которая расположена на побережье Японского моря.

Известно, что прерванное из-за стихийного бедствия движение скоростных поездов уже возобновляется. Однако все еще задерживаются рейсы в столичном аэропорту Нарита.

Сотрудники полиции, пожарных служб и сил самообороны Японии продолжают операции по поиску и спасению людей в 11 префектурах. Люди, живущие в пострадавших районах, находятся в эвакуационных центрах.