Полицейские изъяли килограмм героина у двух жителей Братска

Правоохранители задержали двух жителей Братска на федеральной дороге Р-255 «Сибирь» в районе населенного пункта Большая Елань в Иркутской области. У задержанных нашли более килограмма героина.

Подозреваемыми в покушении на сбыт наркотиков оказались 28-летний мужчина и 37-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские попытались остановить на трассе Р-255 автомобиль Volkswagen Passat, однако водитель не подчинился. Началась погоня. Во время движения их окна иномарки вылетел пакет с порошком белого цвета. Экспертиза установила, что это был героин.

Мужчину и женщину удалось арестовать.