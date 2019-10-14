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РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торговых представительств

РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торговых представительств

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РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торговых представительств

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10:19   14 Октября 2019
Россия

РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торговых представительств

РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торговых представительств

РФ и Саудовская Аравия подпишут соглашение об учреждении торговых представительств. Соглашения будут подписаны во время визита президента России Владимира Путина в королевство.

Как сообщил министр энергетики России Александр Новак, к визиту Владимира Путина в Эр-Рияд тщательно готовились обе стороны. По его словам, подготовлено множество документов для сотрудничества в сфере энергетики, сельского хозяйства, транспорта, инвестиций и промышленности. Как отметил Новак, в числе остальных в столице Саудовской Аравии подпишут соглашение об учреждении взаимных торговых представительств.

«Это придаст дополнительный импульс к двустороннему взаимодействию в сфере торговли двух стран», — уверен глава Минэнерго РФ Александр Новак. 

Кроме того, он добавил, что крупнейшие российские компании готовы сотрудничать с партнерами из Саудовской Аравии. 

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоится в понедельник, 14 октября. Также сегодня стало известно, что Саудовская Аравия и РФ обсуждают проект запуска космического спутника.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #экономика #саудовская аравия

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