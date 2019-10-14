Армия Сирии развернула войска недалеко от границ Турции

Сирийская армия развернула подразделения в населенном пункте Телль-Тамер в 30 километрах от границы с Турцией.

По данным сирийского агентства САНА, местное население на северо-западе провинции Хасека приветствует войска, участвующие в военной операции против курдских радикальных формирований — Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил демократической Сирии», а также против оставшихся сторонников запрещенного в РФ ИГ*.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция проводит военную операцию против курдских террористов и оставшихся в регионе членов ИГ*, чтобы уничтожить террористический коридор у границ республики. Курдские боевики не уничтожали членов ИГ, как это делали ВКС РФ и сирийская арабская армия. Вместо этого они предпочитали «договариваться» с террористами, входя на занятые ими территории и уничтожая только самых радикальных религиозных фанатиков.