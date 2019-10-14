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10:19   14 Октября 2019
Россия

Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Примерно 50% людей, которые прошли диспансеризацию в прошлом году, болеют хроническими заболеваниями. Среди детей показатель еще выше. Об этом сказано в подготовленном Минздравом раздаточном материале к всероссийскому форуму по общественному здоровью. 

«Распределение по группам здоровья взрослых в возрасте старше 18 лет: первая группа — 30%, вторая группа — 20%, третья — четвертая группа — 50%", — сказано в сообщении. 

Первая группа означает, что человек полностью здоров, вторая — есть функциональные отклонения, а третья и четвертая говорит о том, что он болеет хроническими заболеваниями. 

Отмечается, что среди детей показатель еще выше. Так, хронические заболевания имеют 56% прошедших диспансеризацию в возрасте до 14 лет, а в возрастной категории от 15 до 17 лет — 55%.

В материале ведомства уточняется, что в 2018 году диспансеризацию прошли 62 миллиона человек. 

Минздрав напомнил, что задача здравоохранения — повысить количество людей с первой группой здоровья, а также не допустить переход людей с первой группой в третью и четвертую. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #минздрав

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