Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Примерно 50% людей, которые прошли диспансеризацию в прошлом году, болеют хроническими заболеваниями. Среди детей показатель еще выше. Об этом сказано в подготовленном Минздравом раздаточном материале к всероссийскому форуму по общественному здоровью.

«Распределение по группам здоровья взрослых в возрасте старше 18 лет: первая группа — 30%, вторая группа — 20%, третья — четвертая группа — 50%", — сказано в сообщении.

Первая группа означает, что человек полностью здоров, вторая — есть функциональные отклонения, а третья и четвертая говорит о том, что он болеет хроническими заболеваниями.

Отмечается, что среди детей показатель еще выше. Так, хронические заболевания имеют 56% прошедших диспансеризацию в возрасте до 14 лет, а в возрастной категории от 15 до 17 лет — 55%.

В материале ведомства уточняется, что в 2018 году диспансеризацию прошли 62 миллиона человек.

Минздрав напомнил, что задача здравоохранения — повысить количество людей с первой группой здоровья, а также не допустить переход людей с первой группой в третью и четвертую.