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11:00   14 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что выпускники МГИМО отличаются высочайшим профессионализмом

Путин заявил, что выпускники МГИМО отличаются высочайшим профессионализмом

Российский президент Владимир Путин направил в понедельник утром поздравление студентам, выпускникам и преподавателям МГИМО – Московского государственного института международных отношений, который отмечает 75-летний юбилей.

В своем послании глава государства отметил, что МГИМО за три четверти века своего существования занял прочное место в числе ведущих центров в мире, подготавливающих специалистов-международников, а его выпускники отличаются своим профессионализмом, патриотизмом и верностью долга, составляя кадровую основу, костяк дипломатической службы нашей страны.

Путин заявил, что выпускники МГИМО отличаются высочайшим профессионализмом

Поздравительная телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.

«Лучшие деловые качества отличают и тех, кто, выйдя из стен этого замечательного вуза, посвятил себя работе в различных государственных ведомствах и общественных структурах, в науке, бизнесе и журналистике», - говорится также в поздравительном слове президента.

Экспертная и аналитическая работа преподавателей и научных сотрудников вуза, по словам Путина, также заслуживает самой высокой оценки. В МГИМО, помимо традиционных сфер учебной и исследовательской деятельности, развиваются новые программы по государственному и корпоративному управлению, финансовым и информационным технологиям.

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Автор: Александр Люблинский
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