Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент произошел на Белорусском направлении, отметили в МЖД. Известно, что двое мужчин оказались на железнодорожных путях перед близко идущим поездом. Машинист подавал сигналы, а затем применил экстренное торможение, но поезд все же сбил двух человек.

Для оказания неотложной помощи вызывали врачей. Удалось ли спасти пострадавших, не сообщается. Как передает пресс-служба МЖД, после происшествия поезда в Москву стали следовать с увеличенным интервалом движения.

Ранее сообщалось, что 7 станций Сокольнической линии московского метро были временно закрыты на выход.