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 Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня
Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдских радикалов

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9:59   14 Октября 2019
Россия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги. 

Инцидент произошел на Белорусском направлении, отметили в МЖД. Известно, что двое мужчин оказались на железнодорожных путях перед близко идущим поездом. Машинист подавал сигналы, а затем применил экстренное торможение, но поезд все же сбил двух человек. 

Для оказания неотложной помощи вызывали врачей. Удалось ли спасти пострадавших, не сообщается. Как передает пресс-служба МЖД, после происшествия поезда в Москву стали следовать с увеличенным интервалом движения. 

Ранее сообщалось, что 7 станций Сокольнической линии московского метро были временно закрыты на выход

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #чп

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