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 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

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Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдских радикалов

Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдских радикалов

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10:10   14 Октября 2019
Весь мир

Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдских радикалов

Жители Дейр-эз-Зора вышли на митинг против курдских радикалов

Жители города Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор массово выступили против оккупации курдских боевиков. Корреспонденту Федерального агентства новостей удалось побывать на митинге.  

В пятницу, 11 октября, сразу в нескольких регионах Сирии, которые находятся под оккупацией курдских формирований, прошли народные волнения. Сирийцы выходили на центральные площади своих городов и требовали ухода оккупантов с территорий, которые исторически принадлежат им.

«Мы не принимаем этот шаг и отвергаем нападение на наши земли. Мы поддерживаем президента Сирии Башара Асада, наших главнокомандующих и армию», — заявил один из участников митинга.

Напомним, ранее Анкара начала военную операцию «Источник мира» против запрещенной в Турции  Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства» (запрещено в РФ). Цель операции — уничтожить террористический коридор, который пытались создать боевики вдоль турецко-сирийской границы. 

Бои ведутся против курдских вооруженных формирований, которые под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили восточные районы САР и начали оказывать давление на местное арабское население. На самом деле курды не воевали с террористами, а «договаривались» с ними, входя на занятые ими территории.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #курды #источник мира

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