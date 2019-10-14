Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны перед митингами, намеченными на День защитника Украины, и призвал их не поддаваться на провокации и не делать подарков «недругам, мечтающим увидеть хаос, распри и ссоры».

Сове обращение украинский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», - написал Зеленский.

На понедельник 14 октября на Украине запланировано проведение нескольких акций, в том числе несколько маршей протеста против подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которую в минском переговорном формате согласовали участники контактной группы по урегулированию в Донбассе.

«Формула Штайнмайера» предполагает принятие закона об особом статусе для отдельных районов Луганской и Донецкой областей, который вступит в силу на временной основе в день проведения выборов местных органов власти, и на постоянной основе – после того, как ОБСЕ опубликует итоги голосования.