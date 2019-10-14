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 Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

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9:59   14 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны перед митингами, намеченными на День защитника Украины, и призвал их не поддаваться на провокации и не делать подарков «недругам, мечтающим увидеть хаос, распри и ссоры».

Сове обращение украинский лидер опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», - написал Зеленский.

На понедельник 14 октября на Украине запланировано проведение нескольких акций, в том числе несколько маршей протеста против подписания Киевом «формулы Штайнмайера», которую в минском переговорном формате согласовали участники контактной группы по урегулированию в Донбассе.

«Формула Штайнмайера» предполагает принятие закона об особом статусе для отдельных районов Луганской и Донецкой областей, который вступит в силу на временной основе в день проведения выборов местных органов власти, и на постоянной основе – после того, как ОБСЕ опубликует итоги голосования.

 

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Автор: Александр Люблинский
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