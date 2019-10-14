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 Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

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9:40   14 Октября 2019
Россия

Названы лучшие регионы России по организации детского отдыха

Названы лучшие регионы России по организации детского отдыха

Названы лучшие регионы России по организации детского отдыха. В топ попали Москва, Краснодарский край и Свердловская область, таковы данные исследования  «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

В рейтинге находятся все регионы страны. Каждый регион проверяли по 12 критериям в трех основных направлениях, максимум можно было получить 21 балл.

Лидеры набрали по 17 баллов. На втором месте Нижегородская, Тюменская, Ульяновская область и Санкт-Петербург, у них по 16 баллов. Третью строчку занимает Башкирия, Саратовская и Волгоградская область. Самыми худшими регионами по организации детского отдыха стали Ненецкий автономный округ, Тыва, Ингушетия, Дагестан и Чукотка. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #детские лагеря

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