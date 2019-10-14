Развитие нейротехнологий обойдется бюджету в 56,8 миллиарда рублей

Минкомсвязи РФ посчитало, что на развитие технологий искусственного интеллекта до 2025 года может потребоваться 56,8 миллиарда рублей из бюджета.

Ранее президиум правкомиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий разработал меры по развитию «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Согласно документу, на эти цели потребуется 56,8 миллиарда рублей из бюджета, а также 334,9 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

Кроме того, 33,2 миллиарда рублей необходимы для преодоления барьеров развития искусственного интеллекта. Если не удастся выделить необходимую сумму полностью, объем финансирования будет пропорционально уменьшен по всем направлениям сквозной цифровой технологии.