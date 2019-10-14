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 Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

Зеленский попросил украинцев быть разумными и не создавать картинку для российского ТВ

 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

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9:20   14 Октября 2019
Россия

Эксперты назвали главные минусы работы в офисе

Эксперты назвали главные минусы работы в офисе

Эксперты назвали главные минусы работы в офисе. Как сообщили специалисты НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, сотрудники офисов стали часто болеть из-за неблагоприятных условий в помещениях.

Как отмечают специалисты, чаще всего в офисах — плохая вентиляция и из-за этого воздух недостаточно хорошо циркулирует по помещению. В числе минусов также — напряженная работа за компьютером и большое количество людей в одном помещении. Последний фактор может привести к развитию неврозов у сотрудников на фоне частых стрессов. Кроме того, у офисных работников высокие риски страха потерять работу, отсутствует поддержка в коллективе, передает RT. 

По данным экспертов, психологические проблемы приводят к развитию различных болезней, а в некоторых случаях грозят и нарушением репродуктивной функции, так как работа в офисах сидячая.

Специалисты рекомендуют проводить офисную зарядку: давать нагрузку на мышцы, делать разминку, ходить и прыгать. Такие перерывы нужно устраивать не реже раза в час. Кроме того, необходимо соблюдать водный баланс и чаще пить простую воду.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #офис #общество

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