Депутаты рассмотрят проект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными

Депутаты рассмотрят законопроект о досудебной блокировке сайтов, которые содержат материалы о жестоком обращении с животными. Автором проекта стал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Документ предусматривает внесудебное, на уровне уполномоченного органа, который будет определен правительством страны, ограничение доступа к информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными. Введение подобного механизма не является подменой процессуального производства, которое связано с расследованием уголовных дел.

Если подобные материалы будут обнаружены на сайтах, информация будет передана правоохранителям для принятия дальнейших мер. Правительство одобрило законопроект.