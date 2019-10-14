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9:21   14 Октября 2019
Россия

Депутаты рассмотрят проект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными

Депутаты рассмотрят проект о блокировке сайтов о жестоком обращении с животными

Депутаты рассмотрят законопроект о досудебной блокировке сайтов, которые содержат материалы о жестоком обращении с животными. Автором проекта стал глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Документ предусматривает внесудебное, на уровне уполномоченного органа, который будет определен правительством страны, ограничение доступа к информации, содержащей материалы о жестоком обращении с животными. Введение подобного механизма не является подменой процессуального производства, которое связано с расследованием уголовных дел.

Если подобные материалы будут обнаружены на сайтах, информация будет передана правоохранителям для принятия дальнейших мер. Правительство одобрило законопроект.

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Автор: Виктория Разумовская
#госдума #законопроект #животные

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