Саудовская Аравия и РФ обсуждают проект запуска космического спутника. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, спутник могут запустить с территории королевства.

По словам Дмитриева, в проекте будут использованы российские технологии, но запуск спутника произведут с территории Саудовской Аравии. Кроме того, Москва и Эр-Рияд обсуждают другие космические проекты с применением высоких технологий, уточнил глава РФПИ.

В понедельник, 14 октября, российский лидер Владимир Путин прибудет в Саудовскую Аравию. Ожидается, что будет подписано несколько десятков важнейших соглашений между странами.

Ранее стало известно, что главной темой визита Владимира Путина в Эр-Рияд станут перспективы сотрудничества в ВТС. Кроме того, президент России заявил, что Москва будет развивать отношения с Саудовской Аравией — ключевым игроком мирового энергетического рынка.