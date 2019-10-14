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Почти 50% россиян страдают хроническими заболеваниями — Минздрав

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 Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

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8:59   14 Октября 2019
Россия

Саудовская Аравия и РФ обсуждают проект запуска космического спутника

Саудовская Аравия и РФ обсуждают проект запуска космического спутника

Саудовская Аравия и РФ обсуждают проект запуска космического спутника. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, спутник могут запустить с территории королевства.

По словам Дмитриева, в проекте будут использованы российские технологии, но запуск спутника произведут с территории Саудовской Аравии. Кроме того, Москва и Эр-Рияд обсуждают другие космические проекты с применением высоких технологий, уточнил глава РФПИ.

В понедельник, 14 октября, российский лидер Владимир Путин прибудет в Саудовскую Аравию. Ожидается, что будет подписано несколько десятков важнейших соглашений между странами. 

Ранее стало известно, что главной темой визита Владимира Путина в Эр-Рияд станут перспективы сотрудничества в ВТС. Кроме того, президент России заявил, что Москва будет развивать отношения с Саудовской Аравией — ключевым игроком мирового энергетического рынка.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #саудовская аравия #эр-рияд

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