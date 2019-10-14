Два человека находятся под завалами рухнувшего здания банка в Китае. Как передают местные СМИ, в здании шел ремонт.

Известно, что инцидент произошел на северо-востоке страны в провинции Цзилинь. Строение принадлежит филиалу Аграрного коммерческого банка Китая, в это время в нем шел ремонт.

Здание начало разрушаться утром в понедельник (примерно в час ночи по московскому времени). Сейчас идут поиски двух строителей, которые находятся под завалами. Четырех человек удалось спасти, их госпитализировали. Следователи завели уголовное дело.