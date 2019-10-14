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8:22   14 Октября 2019
Россия

Облачная погода с вероятностью дождя ожидается сегодня в Москве

Облачная погода с вероятностью дождя ожидается сегодня в Москве

Облачная погода с вероятностью дождя ожидается сегодня в Москве, об этом сообщает погодный центр «Фобос». 

В первой половине понедельника, 14 октября, будет облачно, но без осадков, а вот после обеда в столичный регион придет западный фронт, поэтому местами могут пройти дожди. При этом температура воздуха в столице будет достигать отметки в +13 градусов, а в Московской области до +14. Ветер от четырех до девяти метров в секунду.

Кроме того, атмосферное давление будет низким, поэтому метеочувствительные люди могут поучаствовать слабость, передает РИА Новости. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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