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Бывший главврач больницы на Колыме погиб, выпав из окна
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8:08   14 Октября 2019
Россия

Бывший главврач больницы на Колыме погиб, выпав из окна

Бывший главврач больницы на Колыме погиб, выпав из окна

Бывший главврач Сусуманской районной больницы на Колыме погиб, выпав из окна. Об этом сообщает региональный СК РФ. 

По предварительным данным, по какой-то причине мужчина выпал из окна. Очевидцы вызвали скорую, медики госпитализировали потерпевшего в больницу. Спасти его не удалось — мужчина умер, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия. 

Как сообщает СКР, назначено проведение доследственной проверки по факту смерти экс-главврача. Если выяснится, что обстоятельства его гибели криминальные, следователям предстоит завести уголовное дело. Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства трагедии, а также опрашивают очевидцев инцидента. Кроме того, назначен ряд экспертиз. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #колыма

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