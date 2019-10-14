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8:06   14 Октября 2019
Россия

Семь станций красной линии метро в Москве были временно закрыты на вход

Семь станций красной линии метро в Москве были временно закрыты на вход

Семь станций Сокольнической линии московского метро временно закрыты на выход. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

На странице Мосметро в Twitter говорится, что станции «Тропарево», «Ольхово», «Коммунарка», «Саларьево»,  «Румянцево», «Филатов Луг «Прокшино».

Также движение ограничено между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».

Спустя час в Мосметро сообщили, что станции открыты на вход. О причинах закрытия информации не поступало.  

В воскресенье вечером на станции столичного метро «Проспект Мира» были высажены пассажиры из одного поезда. Состав был убран в связи с возможными проблемами в системе кондиционирования в одном из вагонов.

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Автор: Олег Королев
#москва #метро

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