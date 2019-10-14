Семь станций красной линии метро в Москве были временно закрыты на вход

Семь станций Сокольнической линии московского метро временно закрыты на выход. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

На странице Мосметро в Twitter говорится, что станции «Тропарево», «Ольхово», «Коммунарка», «Саларьево», «Румянцево», «Филатов Луг «Прокшино».

Также движение ограничено между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».

Спустя час в Мосметро сообщили, что станции открыты на вход. О причинах закрытия информации не поступало.

Станции «Коммунарка», «Ольхово», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево», «Румянцево» и «Тропарёво» временно закрыты на вход. — Московское метро (@MetroOperativno) October 14, 2019

В воскресенье вечером на станции столичного метро «Проспект Мира» были высажены пассажиры из одного поезда. Состав был убран в связи с возможными проблемами в системе кондиционирования в одном из вагонов.