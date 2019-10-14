Количество погибших из-за тайфуна в Японии увеличилось до 39 человек

Число погибших при обширных наводнения и оползнях, вызванных тайфуном «Хагибис» в Японии, увеличилось до 39 человек. Об этом сообщает японское информационное агентство «Киодо».

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Телеканал NHK уточняет, что без вести пропавшими на данный момент числятся 17 человек. Предполагается, что число жертв может возрасти. Ранения получили 189 человек.

Также уточняется, что почти 136 тысяч жилищ в Японии остаются без водоснабжения и 4,3 тысячи - без света. Тысячи жителей пострадавших префектур остаются в эвакуационных центрах.

Сопровождаемый сильными ливнями и ветрами тайфун привел к выходу из берегов двух десятков рек, оползням, а также к затоплению обширных областей в окрестностях столицы Токио.

Полиция, пожарные и силы самообороны страны продолжают поисково-спасательные операции в 11 префектурах страны.

Ранее генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна «Хагибис» в Японии.