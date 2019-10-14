Российский фрегат провел стрельбы «Калибрами» на востоке Средиземноморья
Фрегат российских ВМФ «Адмирал Макаров» провел учебные стрельбы на востоке Средиземноморья, сообщил командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн.
По его словам, все вооружение корабля проверено в бою в предыдущих двух годах - корабли данного проекта неоднократно выполняли задачи в регионе. Они выполнялись как «Калибрами», так и зенитными комплексами.
Куприн отметил, что фрегат обладает самым современным российским оружием.
Также он сообщил, что по пути в Тартус корабль выполнил дипломатическую миссию. Так, на греческий остров Корфу, где проходила Русская неделя, корабль доставил главную икону ВМФ России - образ святого апостола Андрея Первозванного.
Ожидается, что до конца года фрегат «Адмирал Макаров» будет находиться в дальнем походе, в составе Средиземноморской эскадры.
«Адмирал Макаров» - третий по счету фрегат российского проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота.