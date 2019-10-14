Южноамериканские государства поддержали правительство Эквадора на фоне протестов

Южноамериканские государства поддержали эквадорское правительство на фоне продолжающихся протестов коренного населения. Об этом говорится в заявлениях Форума для развития Южной Америки и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР).

Сообщения опубликованы на сайте бразильского МИД.

В заявлении говорится, что страны МЕРКОСУР подтверждают поддержку демократически сформированного правительства Эквадора и президенту Ленину Морено. Также они выражают надежду, что в стране вскоре будет восстановлен мир.

Оба южноамериканских объединения призвали стороны к диалогу и осудили акты «насилия и попытки дестабилизации, а также ее демократического устройства». В состав объединений входят все страны континента, кроме Венесуэлы, Боливии и Суринама.

На минувшей неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на бензин и дизельное топливо, из-за чего цены на них выросли более чем на 120 процентов. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. Морено объявил ЧП в стране.