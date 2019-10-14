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 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Российский фрегат провел стрельбы «Калибрами» на востоке Средиземноморья

Российский фрегат провел стрельбы «Калибрами» на востоке Средиземноморья

 Южноамериканские государства поддержали правительство Эквадора на фоне протестов

Южноамериканские государства поддержали правительство Эквадора на фоне протестов

6:12   14 Октября 2019
Весь мир

Южноамериканские государства поддержали правительство Эквадора на фоне протестов

Южноамериканские государства поддержали правительство Эквадора на фоне протестов

Южноамериканские государства поддержали эквадорское правительство на фоне продолжающихся протестов коренного населения. Об этом говорится в заявлениях Форума для развития Южной Америки и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР).

Сообщения опубликованы на сайте бразильского МИД.

В заявлении говорится, что страны МЕРКОСУР подтверждают поддержку демократически сформированного правительства Эквадора и президенту Ленину Морено. Также они выражают надежду, что в стране вскоре будет восстановлен мир.

Оба южноамериканских объединения призвали стороны к диалогу и осудили акты «насилия и попытки дестабилизации, а также ее демократического устройства». В состав объединений входят все страны континента, кроме Венесуэлы, Боливии и Суринама.

На минувшей неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на бензин и дизельное топливо, из-за чего цены на них выросли более чем на 120 процентов. Страну охватили протесты, которые в ряде городов переросли в беспорядки. Морено объявил ЧП в стране.

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Автор: Олег Королев
#протесты #эквадор

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