Американские сенаторы представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

Глава демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер сообщил, что демократы предложат резолюцию, которая призывает американского президента Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии. Об этом сообщает газета Hill.

Шумер заявил, что провел встречу со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, во время которой они договорились о продолжении совместной резолюции относительно решения Трампа и военной операции Турции в Сирии.

Газета отмечает, что сенату и палате представителей будет представлена резолюция, которая призывает президента США отменить свое решение, чтобы сделать все возможное для защиты курдов. Также в призыве говорится, что США нужно сделать все необходимое, чтобы не дать боевикам ИГ сбежать, и убедиться, что Турция придерживается существующих соглашений.

Шумер подчеркнул, что конгресс должен одобрить соглашение, чтобы потребовать стратегию полного уничтожения ИГ.