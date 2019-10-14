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 Конгрессмен поздравил американские ВМС фотографией с российским «убийцей авианосцев»

Конгрессмен поздравил американские ВМС фотографией с российским «убийцей авианосцев»
5:09   14 Октября 2019
Весь мир

Конгрессмен поздравил американские ВМС фотографией с российским «убийцей авианосцев»

Конгрессмен поздравил американские ВМС фотографией с российским «убийцей авианосцев»

Член Конгресса США, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил американские ВМС с годовщиной основания, прикрепив в сообщению фото с российским атомным ракетным крейсером «Петр Великий».

Бортовой номер российского корабля замазан, однако на корме видет Андреевский флаг.

Конгрессмен поздравил американские ВМС фотографией с российским «убийцей авианосцев»

На ошибку обратил внимание журналист издания Politico Дейв Браун. После этого конгрессмен изменил пост, добавив иллюстрацию на официальный проморолик американских ВМС.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», называемый «убийцей авианосцев», был введен в строй в 1998 году. Он предназначается для уничтожения авианосных соединений противника.

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Автор: Олег Королев
#вмс сша #петр великий

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