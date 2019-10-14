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4:42   14 Октября 2019
Весь мир

Улетевший в сентябре экипаж МКС может задержаться на станции, сообщают СМИ

Улетевший в сентябре экипаж МКС может задержаться на станции, сообщают СМИ

Американский астронавт Джессика Меир и российский космонавт Олег Скрипочка, которые улетели на МКС в сентябре, могут возвратиться в апреле следующего года, а не в марте. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли.

Скрипочка и Меир были отправлены к станции на пилотируемом корабле «Союз МС-15» 25 сентября. Вместе с ними к МКС отправился первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури, который вернулся на Землю, проведя на станции восемь дней.

Источник агентства сообщил, что приземление корабля «Союз МС-15» может быть перенесено с 30 марта на 17 апреля. При этом о причинах задержки не сообщается.

Ожидается, что вместе со Скрипочкой и Меир на Землю возвратится американец Эндрю Морган, который находится на станции с июля. На данный момент на МКС находятся шестеро человек.

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Автор: Олег Королев
#мкс

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