Бывшая супруга Грудинина поддержала иск акционеров совхоза Ленина

Бывшая супруга директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина поддержала в суде требования шести других акционеров о взыскании с него около 2,1 миллиарда рублей в пользу предприятия.

Согласно определению арбитражного суда Московского округа, Ирина Грудинина подавала собственную кассационную жалобу на судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые ранее отклонили иск к ее бывшему супругу из-за необходимости рассмотрения дела в апелляционном суде.

На данный момент Грудинина является крупным акционером совхоза.Так, в апреле Видновский городской суд Московской области присудил по ее иску о разделе имущества две трети совместно нажитого имущества, в том числе 42 процента акций совхоза.

Столичный арбитражный суд Московского округа девятого октября направил иск шести акционеров совхоза к Грудинину на новое рассмотрение в арбитражный суд. Им назначены слушания на 24 октября.