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 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Страны Европы должны забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ*, заявил Трамп

Страны Европы должны забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ*, заявил Трамп

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3:47   14 Октября 2019
Весь мир

Страны Европы должны забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ*, заявил Трамп

Страны Европы должны забрать себе оставшихся в тюрьмах Сирии боевиков ИГ*, заявил Трамп

Страны Европы, вслед за США, должны забрать из сирийских тюрем забрать боевиков ИГ*. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, в руках у США находятся самые опасные из числа преступников. Трамп заявил, что Турция и курдские отряды не должны позволить остальным сбежать.

Американский президент призвал страны Европы «после множественных запросов» сейчас забрать боевиков. Он заявил, что Вашингтон никогда не пропустит их на свою территорию.

На прошлой неделе в четверг Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух боевиков из Великобритании: Александа Коти и аш-Шафи Эльшейха, которые были членами входящего в ИГ* отряда Beatles. Им приписываются расправы над 27 пленниками, в том числе - двумя американскими журналистами. Отряд получил название в честь известной музыкальной группы из Ливерпуля из-за британского акцента.

*«Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #иг #боевики #трамп

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