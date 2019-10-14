Эквадорские власти и протестующие индейцы начали переговоры

Переговоры между эквадорскими властями и протестующими против экономических реформ правительства представителями коренного населения начались в воскресенье. Трансляцию встречи проводило издание El Universo.

Переговоры велись при посредничестве местного правительства ООН и Конференции эквадорских католических епископов. При этом место проведения встречи президента Ленина Морено с представителями объединений коренных народов не уточняется. Протестующие намеревались добиться отмены президентского указа об отказе от субсидирования цен на топливо, вызвавшего резкий рост стоимости горючего.

Первого октября глава Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с третьего октября субсидией на бензин и дизельное топливо, после чего их стоимость увеличилась на более чем 120 процентов. Страну охватили протесты, в ряде городов они переросли в беспорядки. В связи с этим Морено объявил в стране ЧП.

В субботу мэр Кито Хорхе Юнда Мачадо сообщил, что власти согласились пойти на встречу протестующим и изучит вопрос отмены указа.