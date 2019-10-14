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Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна «Хагибис» в Японии

Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна «Хагибис» в Японии

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Филадельфия

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Филадельфия
2:47   14 Октября 2019
Весь мир

Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна «Хагибис» в Японии

Генеральный секретарь ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна «Хагибис» в Японии

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования жертвам тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию.

На сайте генерального секретаря говорится, что Гутерриш глубоко расстроен сообщениями о жертвах и масштабных разрушениях из-за стихийного бедствия.

Генсек выразил соболезнования семьям погибших, а также народу и правительству Японии, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Тайфун «Хагибис» ударил по главной части Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, в том числе включая Токио. На данный момент это предупреждение было снято для всех частей страны. По последней информации, жертвами стихийного бедствия стали 33 ч еловек, еще 19 числятся без вести пропавшими. Пострадали 200 человек.

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Автор: Олег Королев
#япония #тайфун #генсек оон

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