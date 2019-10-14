Шесть человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Филадельфия

Шесть человек пострадали при стрельбе в американском штате Пенсильвания, сообщает местный телеканал NBC 10 Philadelphia.

Инцидент произошел в крупнейшем городе штата, в Филадельфии. По данным полиции, неизвестный устроил стрельбу вечером в воскресенье, находясь на перекрестке.

Пострадавших доставили в больницу. Полиция пока не сообщала об их состоянии.

Офицеры ищут подозреваемого.

Случаи массовой стрельбы стали за последние годы в США частым явлением. Так, в минувшую субботу неизвестный открыл огонь в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив двух человек. В тот же день аналогичный инцидент произошел в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин, в ходе которого были убиты четверо человек, еще трое получили ранения.