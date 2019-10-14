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2:02   14 Октября 2019
Весь мир

Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с США, заявил Трамп

Китай начал выполнять договоренности по торговой сделке с США, заявил Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай уже начал выполнять договоренности по торговой сделке.

На своей странице в Twitter он написал о том, что условием сделки между Вашингтоном и Пекином являлась незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве.

Трамп отметил, что Китай, дожидаясь подписания сделки, начал закупать сельскохозяйственную продукцию у американских фермеров. Он заявил, что США готовы «завершить масштабную фазу сделки» и начать второй этап переговоров.

Накануне министерство коммерции Китая сообщило, что Пекин достиг в переговорах с Вашингитоном значительного прогресса в нескольких областях после очередного раунда торговых и экономических переговоров. Трамп заявил, что США и Китай достигли «первой содержательной стадии договоренностей».

Новый раунд торговых переговоров между странами состоялся в четверг и пятницу.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая война

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