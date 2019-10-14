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1:44   14 Октября 2019
Весь мир

Дамаск и курдская администрация договорилась о размещении сирийских военных

Дамаск и курдская администрация договорилась о размещении сирийских военных

Сирийские власти договорились с курдской автономной администрацией о размещении сирийских правительственных войск на всей территории, граничащей с Турцией. Об этом сообщают РИА «Новости».

Девятого октября Турция начала на северо-востоке САР антитеррористическую операцию «Источник мира». Ее целью является зачистка приграничной территории от вооруженных бандформирований курдов, в первую очередь - «Сирийских демократических сил» (SDF).

Под видом борьбы с ИГ (запрещенная в России террористическая организация) боевики SDF захватили побережье на востоке Евфрата. Отряды курдов зачастую сотрудничали как с ИГ, так и с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Местные жители подвергались насилию.

Благодаря операции «Источник мира» турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен уничтожить террористический коридор вдоль турецко-сирийской границы, чтобы обеспечить мир и безопасность в регионе.

Ранее Минобороны Турции отчиталось о ликвидации почти пятисот боевиков курдских формирований. Эрдоган сообщил, что при обстрелах террористами погибли 18 мирных жителей и 147 получили ранения.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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