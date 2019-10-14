Депутат Федоров обратил внимание на связь между курдскими террористами и ИГ*

Депутат Госдумы РФ в интервью агентству «Политэксперт» рассказал о связях между курдскими формированиями в Сирии и террористической группировкой «Исламское государство»*.

Согласно заявлению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, целью операции «Источник мира» является создание зоны безопасности, свободной от присутствия боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и прочих курдских формирований, в том числе включающих группировку SDF, которая действует под управлением из США.

Курдские радикалы, используя в качестве предлога борьбу с ИГ*, заняли территории проживания арабского населения, начав терроризировать местное население и устанавливая диктатуру, которой местные жители не смогли сопротивляться. Несмотря на заявления SDF о том, что они защищают свою землю, на самом деле они являются всего лишь вооруженными боевиками. Не имеющее контактов с ИГ население курдских кантонов давно переместилось на территории Иракского Курдистана и Турции - радикальные исламисты не смогли этого сделать.

Депутат ГД РФ Евгений Федоров отметил, что связи между ИГ* и курдскими группировками, которые вобрали в себя больше число террористов ИГ, куда более глубоки. Несмотря на неоднократные заявления РПК о борьбе с исламизмом, на деле и курды, и исламисты являются для сирийцев интервентами.

Федоров отметил, что среди участников незаконных формирований практически нет местных жителей, а если и есть - то финансирование группировок и поставки вооружения в любом случае идут из-за рубежа.

При этом он отметил, что стоит понимать, что инородные элементы рано или поздно покинуть территорию САР. По его словам, незаконные формирования должны пройти через этап внутренних конфликтов в Сирии, а после уйти. Федоров отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась в Таджикистане, когда такого же рода боевики, которые работали на чужие интересы, присутствовали в стране почти десять лет.

*«Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ.