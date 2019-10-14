Семь человек стали жертвами протестов в Эквадоре

Число жертв в ходе демонстраций в Эквадоре возросло до семи. Об этом сообщает офис эквадорского омбудсмена по правам человека.

Ранее сообщалось о пяти погибших. При этом официально данная информация не подтверждалась.

Правозащитная организация на своей странице в Twitter сообщила, что в ходе манифестаций полицией задержаны 1152 человека. Ранения получили 1340 протестующих.

Отмечается, что данные приводятся с третьего октября, когда начались протесты, по воскресенье.

ГП Эквадора на фоне недельных протестов стала чаще применять статью «терроризм» к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб государственной собственности.