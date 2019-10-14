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Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

Вторые сутки в ЛНР сохраняется режим прекращения огня

 Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией

Кравчук заметил прогресс в отношениях Украины с Россией
Депутат Федоров обратил внимание на связь между курдскими террористами и ИГ*

Депутат Федоров обратил внимание на связь между курдскими террористами и ИГ*

 Эксперт объяснил турецкую операцию взаимосвязью между курдскими боевиками и ИГ*

Эксперт объяснил турецкую операцию взаимосвязью между курдскими боевиками и ИГ*
0:48   14 Октября 2019
Весь мир

Семь человек стали жертвами протестов в Эквадоре

Семь человек стали жертвами протестов в Эквадоре

Число жертв в ходе демонстраций в Эквадоре возросло до семи. Об этом сообщает офис эквадорского омбудсмена по правам человека.

Ранее сообщалось о пяти погибших. При этом официально данная информация не подтверждалась.

Правозащитная организация на своей странице в Twitter сообщила, что в ходе манифестаций полицией задержаны 1152 человека. Ранения получили 1340 протестующих.

Отмечается, что данные приводятся с третьего октября, когда начались протесты, по воскресенье.

ГП Эквадора на фоне недельных протестов стала чаще применять статью «терроризм» к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб государственной собственности.

 

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Автор: Олег Королев
#протесты #эквадор

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