Семь человек стали жертвами протестов в Эквадоре
Число жертв в ходе демонстраций в Эквадоре возросло до семи. Об этом сообщает офис эквадорского омбудсмена по правам человека.
Ранее сообщалось о пяти погибших. При этом официально данная информация не подтверждалась.
Правозащитная организация на своей странице в Twitter сообщила, что в ходе манифестаций полицией задержаны 1152 человека. Ранения получили 1340 протестующих.
Отмечается, что данные приводятся с третьего октября, когда начались протесты, по воскресенье.
ГП Эквадора на фоне недельных протестов стала чаще применять статью «терроризм» к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб государственной собственности.
Meanwhile in Equador /#Quito pic.twitter.com/171Vl78M9B— H D (@hussedogru) October 12, 2019