Американцы покинули наблюдательный пункт в районе сирийского Кобани

Военнослужащие США оставили наблюдательный пункт близ сирийского города Кобани на северо-востоке около границы c Турцией, сообщает агентство Anadolu.

Военные источники агентства рассказали, что американцы ушли с позиций примерно в 15:​​00 (время совпадает с московским).

Ранее министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала CBS сообщил о планах вывести из САР еще порядка тысячи американских военных. Агентство Рейтер уточняет со ссылкой на источники, что основная часть воинского контингента, вероятно, будет выведена уже в ближайшие дни, окончательный вывод войск может продлиться более двух недель.

Напомним, 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией, и ИГ*. Операция призвана ликвидировать коридор боевиков вдоль сирийско-турецкой границы и гарантировать мир и стабильность в регионе.

Курдские вооруженные формирования под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили земли в восточной части Сирии, где исторически проживало арабское население, и начали подвергать его дискриминации и насилию. В реальности курдские боевики не вступали в бой с террористами, в отличие от ВКС РФ и САА, предпочитая «договариваться» с ними, входя на занятые ими территории и устраняя лишь самых радикальных религиозных фанатиков.