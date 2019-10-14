Армия Сирии займет территорию на границе с Турцией с понедельника

Сирийские воска в понедельник возьмут под контроль участок границы с Турцией в районе города Кобани. Об этом сообщает агентство Фират.

Ожидается, что присутствие сирийских войск в данном районе обеспечит защиту суверенитета и границу.

Ранее телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что в воскресенье сирийские военные вошли для защиты мирного населения в город Манбидж, расположенный в 85 километрах к северо-востоку от Алеппо.

Телеканал САНА подтвердил данную информацию. Отмечается, что жители населенных пунктов к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить туда войска. Так, в городе Хасеке ночью проходят массовые демонстрации в поддержку возвращения северных и северо-восточных регионов САР.

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале военной операции против курдских боевиков 9 октября. Анкара создаст в северных приграничных районах безопасную зону в 30-35 километров, очистив ее от курдских террористов и перекрыв созданный ими канал. В зоне безопасности Турция намерен расселить несколько миллионов сирийских беженцев, которые сейчас присутствуют на турецкой территории.

Курдские боевики, прикрываясь якобы борьбой с ИГ, на самом деле занимали без боя подконтрольные «Исламскому государству» территории на восточном берегу Евфрата, договариваясь с террористами. При этом кудские бандформирования принимали членов ИГ, которые терпели сокрушительные пораждения о армии Сирии в ВКС РФ, в свои ряды, оказывая давление на местных жителей.

ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.