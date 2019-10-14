Курды в Кобани заявили о соглашении с Москвой и Дамаском о защите города

Глава военного совета сирийского города Кобани на границе с Турцией Исмат Шейх Хасан заявил в воскресенье, что курды договорились о его защите с Дамаском и Москвой, передает иракский телеканал «Курдистан-24».

По данным телеканала, курды заключили это соглашение, так как военнослужащие США покинули регион накануне начала турецкой антитеррористической операции «Источник мира».

«Сейчас мы достигли соглашения с сирийским правительством и россиянами, — сообщил Исмат Шейх Хасан. — Они, как ожидается, войдут в регион этим вечером».

Он не сказал, кто конкретно должен войти в город. Ранее телеканал «Аль-Маядин» передавал со ссылкой на источники, что курдские отряды «Сил народной самообороны» договорились только с Дамаском о вводе сирийских войск в Кобани. Также телеканал сообщил, что армия САР вошла в воскресенье в город Манбидж на севере провинции Алеппо.

Напомним, 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией, и ИГ*. Операция призвана ликвидировать коридор боевиков вдоль сирийско-турецкой границы и гарантировать мир и стабильность в регионе.

Курдские вооруженные формирования под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили земли в восточной части Сирии, где исторически проживало арабское население, и начали подвергать его дискриминации и насилию. В реальности курдские боевики не вступали в бой с террористами, в отличие от ВКС РФ и САА, предпочитая «договариваться» с ними, входя на занятые ими территории и устраняя лишь самых радикальных религиозных фанатиков.