Эксперт объяснил турецкую операцию взаимосвязью между курдскими боевиками и ИГ*

Турецкая операция «Источник мира» направлена не против курдов, а против террористов «Сирийских демократических сил» (SDF), заявил «ПолитРоссии» политолог, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале боевых действий в рамках операции «Источник мира», и сейчас турецкие войска уже освободили приграничный населенный пункт Сулук и центр города Рас-эль-Айн, ранее находившийся под контролем курдских боевиков.

Надо понимать, что Анкара борется исключительно с террористами «Рабочей партии Курдистана», «Отрядов народной самообороны» и боевиками ИГ*, которые угрожают миру и стабильности вблизи турецких границ. Коновалов напомнил, что «Сирийские демократические Силы» включают в себя не только курдские, но и арабские формирования, а их основной ударной силой являются как раз «Отряды народной самообороны» — прямые сторонники «Рабочей партии Курдистана», которую в Турции признали террористической организацией.

«Это официальная позиция Анкары, и она имеет достаточно простое происхождение и простые обоснования», – подытожил специалист.

Сами курды разделяют эту позицию; в частности, глава «Независимой сирийской курдской ассоциации» Абдулазиз Таммо заявил, что не считает РПК и «Отряды народной самообороны» истинными сирийскими курдами. По его мнению, эти боевики больше похожи на террористов из ИГ*, поэтому мирные сирийские курды приветствуют турецкую операцию.

Анкара намерена освободить лишь северо-восток Сирии, где исторически проживали арабы-сунниты, вероломно захваченный SDF под видом борьбы с ИГ*. Сейчас жители этого региона подвергаются преследованиям и террору со стороны курдов. Арабских детей принуждают учиться на курдском языке по курдским учебникам, а взрослых насильно заставляют воевать. Именно сегодня, 13 октября, лидеры SDF начали принудительную мобилизацию всех мужчин в возрасте до 42 лет для участия в боевых действиях против турок. Аналогичную тактику применяли в ИГ*.

Коновалов объяснил, что Турция намерена создать на границе с Сирией тридцатикилометровую буферную зону для гарантий безопасности.

Ранее координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов Дмитрий Егорченков подчеркнул, что Эрдоган не собирается нарушать территориальную целостность Сирии и вторгаться за пределы приграничной территории. Депутат Госдумы Юрий Швыткин добавил, что турецкая операция вполне объяснима, так как курдские группировки на самом деле тесно контактируют с ИГ*, и логично, что Анкара заинтересована в безопасности на границе.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.