Минобороны сообщает о 120 тысячах человек в лагерях беженцев на северо-востоке САР

Порядка 120 тысяч человек находятся в контролируемых курдскими боевиками лагерях беженцев и местах заключения террористов на северо-востоке САР, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин заявил на брифинге, что под охраной SDF находится семь мест заключения на северо-востоке Сирии, где содержатся сторонники ИГ*, и по меньшей мере восемь лагерей для временно перемещенных лиц, в том числе, жен и детей экстремистов.

«Общая численность содержащихся под стражей и удерживаемых в лагерях лиц, по данным ООН, может составлять до 120 тысяч человек, представляющих 72 национальности из 36 стран мира», — уточнил Бакин.

Он сообщил, что условия содержания в лагерях и до войны «оставляли желать лучшего», а руководство SDF многократно угрожало снять с себя ответственность за содержание заключенных и беженцев, поэтому есть опасность, что многие из гражданских лиц могут погибнуть от голода и эпидемий, а боевики ИГ* – выйти на свободу.

Напомним, 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией, и ИГ*. Операция призвана ликвидировать коридор боевиков вдоль сирийско-турецкой границы и гарантировать мир и стабильность в регионе.

Курдские вооруженные формирования под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили земли в восточной части Сирии, где исторически проживало арабское население, и начали подвергать его дискриминации и насилию. В реальности курдские боевики не вступали в бой с террористами, в отличие от ВКС РФ и САА, предпочитая «договариваться» с ними, входя на занятые ими территории и устраняя лишь самых радикальных религиозных фанатиков.