- Курдский террор повлиял на решение Турции начать военную операцию в Сирии

Серия террористических актов, осуществленных в Турции курдскими боевиками на протяжении нескольких последних лет отчасти оказала влияние на решение Анкары провести антитеррористическую военную операцию в приграничных районах Сирии.

Такое мнение в беседе с изданием «Слово и Дело» высказал в воскресенье вечером членкор РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

О череде террористических атак, совершенных в Турции за последние годы курдскими радикальными группировками, напоминает Федеральное агентство новостей:

Взрывы в Бурсе, Стамбуле и Анкаре в 2016 году унесли в общей сложности 114 жизней мирных граждан. Ответственность за теракты взяли на себя «Ястребы свободы Курдистана».

Боевик Рабочей партии Курдистана (РПК) подорвал себя у отделения полиции неподалеку от Догубаязита в 2015 году. Два человека погибли и 24 были ранены.

Курдская «Революционная народно-освободительная партия-фронт» осуществила нападение на консульство США в Стамбуле в августе 2015 года, а в 2016 году провела атаку на посольство США в Анкаре.

Комментируя начавшуюся 9 октября антитеррористическую военную операцию Турции на севере Сирии, Константин Соколов заявил, что именно эти события, а также опасность миграции недобитых боевиков ИГ* (запрещенной в России террористической группировки), могли подтолкнуть Анкару к этому решению.

По его словам, между сирийскими и турецкими курдами существует не только связь, но и общее очень мощное идейное начало.

«Мне представляется, что обстоятельства, в которых Турции пришлось предпринять эту операцию, просто доведены до крайности. Вероятность того, что выдавленные из большей части Сирии исламистские структуры пойдут в Турцию и еще больше усугубят ситуацию, очень велика», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что Турция, проводя антитеррористическую операцию против курдских радикалов, не нарушает интересов Сирии или России, так как со своей стороны гарантирует сохранение территориальной целостности Сирии. Об этом президент Турции Эрдоган заявил совершенно четко.

«Я думаю, что только на таких условиях взаимодействие с Россией у Турции и может осуществляться. Но здесь речь идет не только о решении курдской проблемы. Эти действия, с моей точки зрения, могут служить прологом выхода Турции из НАТО», — заключил Соколов.

Напомним: военная операция Турции в Сирии «Источник мира» началась 9 октября. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, целью операции является ликвидация курдских бандформирований, которые под видом борьбы с ИГ* (запрещенной в РФ группировкой) заняли захваченные террористами территории на восточном берегу Евфрата. Также Турция намеревается перекрыть используемый террористами для передвижения и снабжения канал, и организовать в приграничных районах Сирии 35-километровую зону безопасности, чтобы заселить ее сирийскими беженцами, укрывающимися в настоящее время в Турции.

* -