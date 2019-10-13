РФ призывает не допустить ухудшения положения мирных граждан на северо-востоке Сирии

Россия призывает все стороны, участвующие в урегулировании ситуации в Сирии, не допустить ухудшения положения мирных граждан на северо-востоке страны, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Напомним, 9 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана, которая в Турции признана террористической организацией, и ИГ*. Операция призвана ликвидировать коридор боевиков вдоль сирийско-турецкой границы и гарантировать мир и стабильность в регионе.

Курдские вооруженные формирования под предлогом «освобождения от ИГ*» захватили земли в восточной части Сирии, где исторически проживало арабское население, и начали подвергать его дискриминации и насилию. В реальности курдские боевики не вступали в бой с террористами, в отличие от ВКС РФ и САА, предпочитая «договариваться» с ними, входя на занятые ими территории и устраняя лишь самых радикальных религиозных фанатиков.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.