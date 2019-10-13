Независимый кандидат Каис Саид побеждает на президентских выборах в Тунисе

Независимый кандидат, профессор конституционного права Каис Саид побеждает на президентских выборах в Тунисе, обогнав по количеству голосов своего соперника, бывшего заключенного медиамагната Набиля Каруи, обвиняемого в коррупции и финансовых махинациях, сообщает РИА Новости.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, в Тунисе состоялся второй тур досрочных президентских выборов. Первый тур прошел 15 сентября, в нем приняли участие 26 кандидатов, включая выдвиженцев от правящей партии «Нидаа Тунис» — премьера Юсефа аш-Шахеда и министра обороны Абдель Карима аз-Збиди. Оба политика проиграли вопреки информации о якобы высоком уровне поддержки власти среди граждан. Явка избирателей составила всего лишь 35 %.