Востоковед рассказал, почему выборы в Тунисе не помогут решить проблему терроризма

Независимый кандидат, профессор конституционного права Каис Саид убедительно побеждает на президентских выборах в Тунисе по данным экзитполов, обогнав по количеству голосов своего конкурента, бывшего заключенного медиамагната и лидера партии «Кальб Тунис» Набиля Каруи, обвиняемого в коррупции и финансовых махинациях. Как сообщает тунисская радиостанция Mosaiqe FM, Саид набрал более 72 % голосов.

В воскресенье, 13 октября, в стране состоялся второй тур досрочных президентских выборов. Первый тур прошел 15 сентября при участии 26 кандидатов, включая выдвиженцев от правящей партии «Нидаа Тунис» — премьера Юсефа аш-Шахеда и министра обороны Абдель Карима аз-Збиди, которые проиграли вопреки информации о якобы высоком уровне поддержки власти среди граждан. При этом на выборы явились всего лишь 35 % обладающих правом голоса людей.

Каис Саид является сторонником либерализации политических институтов, введения новых правил формирования парламента и децентрализации власти, а также закона от 2015 года о смертной казни террористов и введения уголовного преследования гомосексуалистов. Он пользуется поддержкой умеренной исламской партии «Ан-Нахда».

Набиль Каруи обещал избирателям за первые три месяца на посту президента принять национальный пакт о борьбе с бедностью, провести экономические и налоговые реформы, упростить бюрократические процедуры и запустить программу перехода Туниса к цифровой экономике. Его поддерживала правящая партия «Нидаа Тунис».

Оба кандидата обещали противодействовать терроризму и радикальному исламизму в Тунисе, ставшими отголоском «арабской весны» 2011 года.

Тунис очень интересен в плане политических изменений после «арабской весны», которая началась именно там, — он стал единственной страной, где исламисты весьма достойно проявили себя в результате перестройки политического баланса, сообщил Федеральному агентству новостей арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

По словам эксперта, они смогли договориться с прочими партиями, составить правительство большинства и почти доказали, что исламские партии бывают разные и тоже могут проводить полезные реформы.

«Но все хорошее когда-то кончается, и этот драйв тоже закончился», — добавил Чупрыгин.

Политолог отметил, что сейчас лидирующие партии не могут договориться между собой и окончательно прийти к стабильной парламентской модели, что становится причиной различных провокаций со стороны оппонентов, таких, как это посадка Набиля Каруи за финансовые махинации с очевидной целью не допустить его к предвыборной кампании.

Политики в Тунисе используют в предвыборной агитации две основные темы. Первая — экономическая стабильность и социальная защищенность. Вторая — безопасность и противодействие терроризму. Чупрыгин напомнил, что именно тунисские боевики являются основополагающими элементами ИГ* — только по официальным данным воевать поехали 3800 человек, на деле же более 5000.

Теперь, когда ИГ* разбито в других странах, боевики начали возвращаться на родину. С началом турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии ситуация обострилась. В регионе находятся лагеря, где содержатся около 12 тысяч боевиков ИГ*, и среди них много тунисцев. Если эти лагеря разбомбят, они отправятся домой. Под угрозой окажется сфера туризма и сельское хозяйство Туниса.

«В Тунисе очень развито фермерское производство, а эти ребята, которые приезжают из огневых точек, сначала наводят «шорох» в сельской местности, создавая там себе базы, схроны и так далее, и лишь затем они приходят в города. Все это серьезнейшим образом отражается на экономике страны, потому что она зависима от туризма и сельского хозяйства», — объяснил политолог.

Чупрыгин подчеркнул, что бороться с терроризмом не получится, просто ликвидируя боевиков. Сама причина возникновения терроризма так не иссякнет. Необходимо вести идеологическую, культурную, экономическую, социальную, медицинскую деятельность. С гражданами должны работать психологи и психиатры. Нужно решать религиозные противоречия и социальное неравенство.

«На сегодняшний день ситуация такова, что мы еще долго не увидим того горизонта, за которым все это закончится, если такой горизонт вообще существует», — резюмировал востоковед.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.